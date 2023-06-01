歌舞伎俳優の尾上左近改め三代目尾上辰之助（２０）の襲名披露興行となる東京・歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（２７日まで）が３日に初日を迎えた。昼の部では襲名披露狂言「寿曽我対面」を上演後に襲名披露口上が述べられ、夜の部では同じく「鬼一法眼三略巻菊畑」の上演中に劇中に口上が挟まれた。辰之助は芸道によりいっそう精進することを誓い、その後の「助六由縁江戸桜」にも出演した。辰之助は「これからもよりいっ