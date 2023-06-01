◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ○王者・井上拓真判定同級4位・井岡一翔●（2026年5月2日東京ドーム）傷のない顔で会見に現れた井上拓真は「井岡選手と戦えたことは、キャリアの中で大きな力になった」とレジェンドに快勝した試合を振り返った。PPVに加入しておらず、帰宅後に試合を見返すことはできなかったが、ポイントに挙げたのは「一番はジャブ。いい流れにできた」と笑った。再起戦に勝って挑戦権を得た