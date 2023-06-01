イラン・テヘランの街頭で国旗を掲げる男性＝4月（共同）【テヘラン共同】イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランが米国との戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じ、米国から返答があったと明らかにした。返答の中身には言及しなかった。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するという。イラン国営テレビが報じた。バガイ氏は、昨年と今年の2度にわたり、米国がイランとの核問