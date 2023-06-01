「ファーム交流戦、ヤクルト４−２阪神」（３日、戸田球場）遅れてきたルーキーが鮮やかなデビューを飾った。阪神育成ドラフト１位・神宮僚介投手（２２）＝東農大オホーツク＝はプロ初登板で自己最速となる１５０キロをマークした。六回から登板した。先頭の松本龍に対して３球連続でボール。初めてのマウンドに手が震えた。「引っかかるボールが多かった。キャッチャーを信じて腕を振って。途中から緊張がほどけていきまし