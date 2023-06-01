「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）苦しんだ右腕が、本来の輝きを取り戻した。阪神・才木浩人投手（２７）が７回４安打１１奪三振の完封で３勝目。過去２度の登板はいずれも６失点と調子を崩していたが、初の中４日で結果を残した。自身の対巨人８連勝は、小林繁らに並ぶ球団タイ。チームは巨人戦で今季２度目のカード勝ち越しを決め、首位を守り貯金も今季最多の９とした。降雨コールドが告げられると、