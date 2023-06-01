「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）阪神・森下翔太外野手（２５）のバットがまた快音を奏でた。１−０の六回無死一塁。カウント２−２と追い込まれながら、井上のフォークを拾ってレフトへ運んだ。４月２８日のヤクルト戦（神宮）から６試合連続安打としたが、前の２打席で飛球を打ち上げていたこともあり「丁寧に、雑にならず打とうと意識した」と冷静に振り返った。左翼キャベッジの守備位置が深かった