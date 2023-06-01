「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）まるでアクシデントがなかったかのような躍動ぶりに、甲子園が沸く。得点に絡む快音と、隙のない走塁。５戦ぶりに先発出場した阪神・中野拓夢内野手（２９）が、貴重な働きをみせた。「久しぶりに守備にも就いて懐かしく感じたというか、今日は楽しく野球ができた」と表情も明るい。まずは四回先頭で、三塁線を破った。チーム初安打の左前打を放つと１死後、佐藤輝の一