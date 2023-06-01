「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）鋭い打球が降りしきる雨を切り裂く。白球の行方を追いながら、阪神・佐藤輝明内野手（２７）は大きなストライドで加速した。一走・中野が快足を飛ばし生還。自身も三塁を陥れ、ベンチへ向かって右手人さし指を突き上げる。３カード連続勝ち越しを導く先制Ｖ打。きらめく雨粒が一層、殊勲者の姿を輝かせた。「先制点を取りたかったところなんで。井上投手もすごい良いピ