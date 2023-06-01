「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）待ちに待ったマウンドで結果を出す。阪神・門別啓人投手（２１）が４日の中日戦（バンテリン）で今季１軍初先発する。３日は甲子園で調整し「やっと回ってきたんで、モノにしたいと思います」と意気込んだ。左腕はキャンプ中に腰の張りが出るなど、出遅れた。それでも早期復帰を果たすと、ファームでは４勝１敗で防御率１・２４。安定した数字を残し、チャンスをつかん