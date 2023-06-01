◇インターリーグホワイトソックス−パドレス（2026年5月3日サンディエゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が3日（日本時間4日）、パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し初回無死一塁の第1打席は左飛に倒れた。1日の同戦でメジャー日本人選手通算1000本塁打となった13号3ランをマーク。現在、この日13号をマークしたジャッジ（ヤンキース）と並び両リーグ本塁打争いトップタイに君臨する。背番号5が2戦ぶりの一