「ヤクルト２−１２ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）怒濤（どとう）の攻撃で、開幕から続いた対ヤクルトの連敗を「７」で止めた。けん引したのは、チーム最年長のベテランだ。３７歳のＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手が５打数５安打３打点の固め打ちで、見えない呪縛を解き放った。「いつも負けたくない。そういう気持ちでいます」。武骨な男は、バットで胸に秘めた思いを体現した。序盤から終盤まで自らの打点で主導権を奪取。特に五