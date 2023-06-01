女優の有村架純（33）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演し、驚きのデビューのきっかけを明かした。中学に入ってから「自分がこういった活動をすることで、家族が笑顔になってくれたらいいなあ、というほのかな思いがありました」と、俳優を目指した。有村は「今の事務所に書類を送って、その時は最終審査まで残していただいたんですけど落ちてしまって。そこから“1年後にまた会いましょう”って