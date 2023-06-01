ボクシングＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が３日、横浜市の所属ジムで、２日に行われた東京ドーム大会の一夜明け会見に臨んだ。元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝を迎え撃ったが、２度ダウンを奪うなど大差判定勝ちで初防衛に成功。今後については、他団体王者との統一戦を改めて希望した。レジェンド完全攻略から一夜明け、拓真は晴れ晴れとしていた。ハイレベルな技術戦で拓真は序盤に２