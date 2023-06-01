ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M・T）に判定勝ちした防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内で会見に臨んだ。フェザー級に上げて5階級制覇を目指すかを含め今後は白紙を強調したが、次戦はスーパーフライ級3団体統一王者で23戦全勝のジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）が濃厚。中谷に続く軽量級の強敵とのビッグマッチを制し、前人未到の道を突き進む。“世