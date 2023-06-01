テニスの４大大会が物議を醸したシステムに対する措置を講じ、話題になっている。１月の全豪オープンでは、女子のココ・ガウフ（米国）が準々決勝で敗れた後、観客の目が届かない舞台裏まで移動した上で、感情を爆発させラケットを床に７回もたたきつけた。しかし、この様子が大会設置のカメラに収められ、中継にも映し出されてしまった。カメラがないと思われた場所を選んで感情的な行動をしただけに、選手のプライバシーに