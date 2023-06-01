◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝負け投手になった井上は才木を上回るほどのキレキレの投球だった。４回こそ絶好調の佐藤に適時三塁打を浴びて１点を失ったものの、６回無死二、三塁では強気に内角ストレートを投げ込む見逃し三振を奪った。バッテリーからすると、今後の佐藤対策に光が見えた１球となった。その後の２失点は不運だった。１死満塁から小幡を空振り三振に仕留めた変