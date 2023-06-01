◆米大リーグレッドソックスーアストロズ（３日、米マサチューセッツ州＝フェンウェイ・パーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は３日（日本時間４日）、本拠地・アストロズ戦に同点の８回先頭で代打出場し、左前安打を放った。そのまま代走が送られて退いた。４試合連続でスタメンを外れた吉田。１―１で同点の８回先頭で代打起用されると、２球で追い込まれたが、３球目の高めの直球に反応してしぶとく左前に落と