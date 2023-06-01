◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝巨人は７回降雨コールドで阪神先発の才木に完封負け。これで同投手には２４年７月３０日から、３年にまたがり８連敗となった。阪神の投手に８連敗は４７、４８年の梶岡忠義、７９年の小林繁、０９〜１１年の能見篤史と並ぶワースト記録。連敗期間中、相手投手の成績は（カッコ内は自責点）登板回失点防御率［本］９