◆米大リーグカージナルス―ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）今季ワースト４連敗中のドジャースは３日（日本時間４日）、敵地・カージナルス戦で先発のジャスティン・ロブレスキ投手（２５）が、６回６安打無失点の快投を見せて５勝目の権利を持って降板した。規定投球回に到達したことで、防御率１・２５がリーグトップに浮上した。開幕時は山本、グラスノー、大谷、シーハン、佐々木に次