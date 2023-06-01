「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）雨音を遠くに聞きながら、阪神・藤川球児監督（４５）は殊勲者を称賛した。３勝目の才木に「ゲームにフォーカスするというところ、その気持ちでしょうね。彼もエースとしてまた、チームを活気づけてくれました」と賛辞を贈った。右腕は４月２８日・ヤクルト戦（神宮）で先発するも、２回６失点（自責点５）ＫＯ。同戦後に指揮官は「形を気にしてやってるように映りまし