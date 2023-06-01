「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）開幕からちょうど３０試合目、スタメンに初めて「捕手・梅野」と記された。阪神生え抜きのベテラン・梅野隆太郎捕手（３４）が懸命のリードで才木を今季初完封に導いた。「チームとして最高の結果」と、勝利後の背番号２は格別の汗をぬぐった。まっさらなグラウンドに駆け出していった梅野の胸中は「浩人（才木）をなんとかしてあげたい」の一心だった。「投球うんぬん