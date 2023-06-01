「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）阪神・才木浩人投手（２７）が７回４安打１１奪三振の完封で３勝目。チームは巨人戦で今季２度目のカード勝ち越しを決め、首位を守り貯金も今季最多の９とした。以下、阪神・藤川球児監督（４５）の主な一問一答。◇◇−才木が試合にフォーカスしている姿は、どの部分に感じたか。「練習から出ますね」−この４日間の過ごし方。「もっと前から出てますけ