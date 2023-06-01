横浜市内で開催されている第４回横浜国際映画祭内の「新人女優オーディション２０２６」が３日、横浜ランドマークホールで開催され、特別審査員に俳優の松本まりか（４１）、審査員に映画監督の本木克英氏（６２）、成田洋一氏（６６）が参加。最優秀賞には酒井希愛（きい）さん（１５）が輝いた。世界に通用する新人女優発掘を目的としたオーディションで、自己ＰＲと課題演技を披露。応募約２０００人の頂点に立った酒井さん