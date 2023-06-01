女優の有村架純（33）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。有村と19歳の時に1カ月間同居した人物が、驚いた私生活を明かした。雑誌の企画で、同居しながら有村の表情を追い続けたのが大江麻貴カメラマン。リモート出演し、同居したのは6畳のワンルームマンションだったと明かし、「狭い空間に2人でいるという…結構気まずい時間になるんですけど」と語った。だが、初日にまず驚いたことは「有村さ