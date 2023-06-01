ベセント米財務長官【ワシントン共同】ベセント米財務長官は3日、FOXニュースのインタビューで、米軍によるイランの港湾封鎖に伴い、輸出できなくなった石油でイランの貯蔵施設が満杯になりつつあり、近く油井の稼働を停止せざる得なくなるだろうと主張した。石油の海上輸送を阻止してイランの主要収入源を断つ「兵糧攻め」が効果を上げているとの認識を示した。ブルームバーグ通信によると、イランは既に生産の抑制に着手して