◇春季高校野球神奈川県大会決勝横浜8―3横浜創学館（2026年5月3日横浜）横浜は横浜創学館を逆転で破り、2年連続15度目の優勝を飾った。今秋ドラフト候補の池田聖摩（3年）が「3番・遊撃」で出場して1安打3四球2得点。9回2死からは投手として救援し、一邪飛で締める二刀流の活躍を見せた。自己最速まで3キロに迫る149キロを計測。「ワンポイントでも投げられるのであれば準備をしたい」と16日開幕の関東大会（千葉）を