女優の有村架純（33）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。芸能界に入り2年目くらいにマネジャーから言われた厳しい言葉を明かした。予備校講師でタレントの林修から「本当に順調にご活躍されているように思うんですけど、けっこう苦労した面もありなんですか？」と聞かれると「事務所に入ってから、2年がたった頃、19歳くらいの時に、役を作る行程が、ちょっと自分の中では甘い。どうしても台本か