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《京都競馬出来事＆制裁》【騎手変更】▽古川吉（土曜京都3R馬場入場時の落馬負傷のため）→2、5R国分優、3R戸崎、6R太宰、8R酒井、9、11Rレーン、12R松若【出走取消】▽1R…タガノシルフィー（左前肢ハ行）【過怠金】▽10R…岩田望1万円（3角内斜行）【戒告】▽3R…幸（決勝線手前外斜行）▽8R…角田（向正面内斜行）▽12R…北村友（直線外斜行）