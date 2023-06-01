◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝巨人・井上温大投手（２４）が体をしならせて投げた全力の１球は、捕手・大城がミットを構えた位置へズバリ決まった。６回無死二、三塁で迎えた佐藤の第３打席。４回１死一塁の第２打席ではカットボールを捉えられ、右中間三塁打で先制点を献上した。次こそは絶対に抑える気持ちだった。「配球も偏りすぎず、両サイドで攻めながら」。外角へのフォー