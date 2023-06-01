◆ファーム・リーグ巨人３×―２広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は降雨コールドで阪神に連敗し、２カード連続負け越しとなった。３点をリードされた７回裏、阪神が２死満塁としたところで雨脚が強くなり、ゲームセット。天敵の才木に４安打１１奪三振で完封負けを喫し、２４年途中から８連敗となった。阿部慎之助監督（４７）は４日のヤクルト戦（東京Ｄ）で、脳しんとう特例措置で離脱していた泉口友汰内野手