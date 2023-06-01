◆米大リーグカージナルス―ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３点リードの７回１死一塁で迎えた４打席目は２番手左腕ブルールの抜けた７５マイル（約１２０・７キロ）のスイーパーが腰付近に直撃し、絶叫。死球でヒヤリとしたが、一塁ベース上では笑顔を見せた。これで今季自己