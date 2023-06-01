今季初の雨天中止となり、中日・井上監督が練習中に不振のボスラーと面談を行った。2年目の助っ人は打率・216、1本塁打で、指揮官は「焦りやメンタル的なものが大きい」と語る。本人には「去年を振り返ってみろ。5月の途中ぐらいまで全然駄目だったでしょ。あんたはスロースターターなんだから」と諭して自信を取り戻させたという。4日からは今季6戦全敗の阪神との3連戦で、最下位脱出へ爆発に期待した。