3日に先発予定だった広島・栗林は、中9日で6日DeNA戦（横浜）に向かう。中日戦が雨天中止となったことを受け、ブルペンで40球を投げ込んで調整。「（DeNAは）昨年やられてるチームなので、何とか、やり返す気持ちで頑張りたい」と前を向いた。昨季、同戦には7試合救援登板して防御率11・37。今季は先発で立場は違うが、雪辱を期した。