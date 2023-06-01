◇パ・リーグオリックス0―3日本ハム（2026年5月3日エスコンF）オリックスは前日13安打10得点の打線がわずか3安打と沈黙し、今季4度目の零敗を喫した。前回4月25日の対戦では5回7安打3失点で黒星を付けた北山に完封を許し、岸田監督は「完全に抑え込まれましたね」と脱帽するしかなかった。チームは6カードぶりの負け越しも、2位・ソフトバンクとのゲーム差は1・5で変わらず。指揮官は「また次、対策してやっていきま