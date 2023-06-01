打撃不振で離脱した広島・中村奨成外野手（26）が3日、再起を強く誓った。3軍でのフォーム矯正は、ほぼ完了。明日5日にシート打撃を実施し、早ければ8日からのファーム・リーグ、オリックス戦（由宇）で実戦調整に入る予定だ。この日は大野練習場で打ち込み、「1日でも早く1軍に復帰し、もう一回勝負したい」と言葉に力を込めた。3軍が汗を流す大野練習場。中村奨は、段階を踏みながらフォーム矯正のための再生プログラムを消