ドラフト1位の広島・平川は、右打席の打率向上へ手応えをのぞかせた。4月28日からの巨人3連戦中に、新井監督から下半身の使い方の助言を受けて実践中。「下半身の使い方を教わってから良くなった。左だけではなく右でも打てたら打率は上がると思う」右打席で12打席連続無安打のトンネルを抜け出した背番号51は、4日からのDeNA3連戦でも上昇を期した。