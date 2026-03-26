開催：2026.5.4 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 4 - 3 [ブルージェイズ] MLBの試合が4日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブルージェイズが対戦した。 ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージで試合は開始した。 1回裏、4番 ビクトル・カラティニ 3球目を打ってライトへのタイム