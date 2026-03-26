開催：2026.5.4 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 1 - 0 [レッズ] MLBの試合が4日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレッズが対戦した。 パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。 8回裏、1番 オニール・クルーズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイ