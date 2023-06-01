開催：2026.5.4 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 3 - 2 [ブリュワーズ] MLBの試合が4日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブリュワーズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はピーター・プラン、対するブリュワーズの先発投手はローガン・ヘンダーソンで試合は開始した。 5回表、9番 ジョーイ・オーティズ 2球目を打って