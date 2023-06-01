私は東北地方某県に存する東法院の住職だ。しかし現在の私は葬儀や法事に「派遣される僧侶」としてどうにか暮らしを立てている。本書の内容は、私が実際に体験した事実にもとづいていることを仏に誓ってお約束する。※この記事は、松谷真純『葬式坊主なむなむ日記』（三五館シンシャ）の一部を抜粋・編集したものです。ペンネームであり、宗派や寺、派遣会社や登場人物などは全て仮名です。某月某日 僧籍剥奪「檀家って、今どのく