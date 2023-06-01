燃油サーチャージを国際線だけでなく国内線にも導入する動きが広がりそうだ。JALが2027年春に導入を決め、ANAやスカイマークも検討中と報じられた。乗客には旅費の値上がりにつながり、マイレージの特典利用にも影響が出る負担の大きい話である。なぜ、このような事態になったのか。（ライター前林広樹）えっ国内線でも燃油サーチャージ!?JALは決定、ANAとスカイマークは検討中JALが国内線にも燃油サーチャージを導入する（202