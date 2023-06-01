現地５月３日に開催されたブンデスリーガの第32節で、鈴木唯人を擁するフライブルクが、塩貝健人が所属するヴォルフスブルクとホームで対戦。１−１のドローに終わった。この試合の終盤、アクシデントが発生する。相手に激しいタックルを受けた鈴木が右肩付近を負傷し、ピッチに倒れ込んだのだ。治療を受けたものの、プレーを続行できず、81分で交代となった。北中米ワールドカップのメンバー入りが期待されているだけに、日