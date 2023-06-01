朝鮮外務省の報道官は5月3日、朝鮮がサイバー攻撃を行っているとの米国の主張について、「朝鮮に対する米国の敵視政策の一環であり、政治的目的を持って虚偽情報を流して朝鮮を中傷する行為であり、全くのでたらめだ」と述べました。報道官はまた、「米国は、世界の情報技術インフラを掌握して他国に無差別なサイバー攻撃を行っているにもかかわらず、自らを被害者と主張している。朝鮮は敵対勢力がさまざまな分野で対抗姿勢を強め