◇ナ・リーグ ドジャース―カージナルス（2026年5月3日セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は3日（日本時間4日）のカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で腰付近に死球を受けた。カージナルス2番手の左腕ブルールに代わった7回、1死一塁の第4打席だった。初球のスライダーが内角に大きく抜け、大谷は体をひねったが腰付近に当たり、大きな声をあげた。それでも、一塁ベースに向かう際には笑顔