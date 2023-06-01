◇東京六大学野球第4週第2日明大13―3立大（2026年5月3日神宮）2回戦2試合が行われ、明大は13―3で立大に大勝。今秋ドラフト上位候補の榊原七斗外野手（4年）が通算10号の本塁打を放って3回戦に持ち込んだ。今秋ドラフト上位候補・榊原がリーグ通算10号の本塁打を放ち、現役選手で単独最多に立った。11―3の8回先頭で初球カーブを捉えてバックスクリーンへ。待望の今季初アーチで大台に到達し「風に乗ってうまく伸びて