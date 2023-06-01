「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第14節が3日に行われ、J2新潟は讃岐を2―1で破り、ホームでの連勝を4に伸ばした。MFシマブク・カズヨシ（26）が前半45分に先制ゴールを決めると、後半16分には正確なクロスでMF笠井佳祐（23）の追加点をアシスト。次節は中2日とタイトな日程で、6日に再びホームで徳島と対戦する。1414日ぶりの本拠地でのゴールは格別だった。シマブクが前半45分に新潟ではルーキーイヤーだった22年6月19日