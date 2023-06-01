◇東京六大学野球第4週第2日慶大9―0東大（2026年5月3日神宮）2回戦2試合が行われ、慶大は9―0で東大に快勝し、勝ち点3へ伸ばして首位を守った。最速153キロ右腕・広池浩成投手（4年）が8奪三振で6回を1安打無失点に抑え、3季ぶりの通算3勝目を挙げた。復活を印象づけた。慶大・広池は二塁すら踏ませなかった。許した走者は4回1死からの右前打だけ。それも盗塁死でいなくなり、6回69球で打者18人を片付けた。最速150キ