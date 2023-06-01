「ヤクルト２−１２ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）投打の歯車がかみ合わなかった。ヤクルト投手陣が今季ワースト１２失点と炎上して大敗。対ＤｅＮＡは開幕から７戦７勝と圧倒的な強さを見せてきたが、８戦目で今季初黒星を喫した。投手陣が打ち込まれた。リリーフ陣は七回からの３イニングで大量９失点。丸山翔が３６球を投げ４失点した九回にはブルペンの負担も考慮され野手がマウンドに上がることも検討されたほどだ。池山