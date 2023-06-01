イラン情勢が日本経済を取り巻く環境を一変させ、危機への対応が迫られている状況だ。政府は消費減税に拘泥せず、石油の安定調達など危機対応に力を注ぐべきだ。政府と与野党による「社会保障国民会議」は、消費減税について論点を整理した。この過程で懸念や慎重論が噴出している。自民党は衆院選で、物価高対策の柱として食料品の消費税を２年間ゼロとする公約を掲げた。だが、国民会議の意見聴取では、そもそも物価高対