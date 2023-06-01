旧国鉄が１９８７年に分割民営化されてから約４０年。当初から厳しい経営が予想されたＪＲ北海道の再建問題が、大きな転換点を迎えている。地域が鉄道ネットワークをどこまで支えていけるのか。その帰すうを占う試金石にもなろう。ＪＲ北海道は、自社が運行を担う一方、線路や車両などの施設は沿線自治体などが保有するという、「上下分離方式」を柱とする経営再建策を発表した。自治体側に維持や管理の費用を負担してもら